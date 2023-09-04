В Кемерово построят реабилитационный центр за 3 млрд рублей

Министерство строительства Кузбасса объявило поиск подрядчика для выполнения работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства — Кузбасского реабилитационного центра. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Согласно конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 024 936 402,55 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 сентября 2023 года. Источник финансирования строительства объекта — средства бюджета Кемеровской области. Строительство предполагается в один этап, его начало запланировано на 2024 год.

В описании объекта закупки говорится, что реабилитационный центр должен включать в себя 5 этажей и 1 подземный, площадь объекта — 16 750 м2. В центре будут расположены: палатное отделение (60 коек), дневной стационар (40 коек), отделение интенсивной терапии (6 коек), отделение реанимации (3 койки), амбулаторное отделение (90 посещений в смену). Площади уточняются в процессе проектирования.

Также, при необходимости подрядчику предстоит запроектировать следующие инженерные системы: водоснабжение; водоотведение; пожаротушение; отопление; система вентиляции и кондиционирования; противодымная вентиляция; электроснабжение и силовое оборудование; защитное и технологическое заземление; молниезащита; внутреннее электроосвещение; автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования; автоматизация противопожарной защиты; видеонаблюдение, контроль доступа.

Помимо этого, потенциальный подрядчик обязуется предусмотреть благоустройство и озеленение территории в границах земельного участка, размещение малых архитектурных форм и запроектировать автостоянку для персонала.

Системы связи в том числе: наружные сети связи на территории объекта; телефонизация; радиовещание; система телевидения; электрочасофикация, и прочее.

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