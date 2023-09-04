Состоялось первое судебное заседание по уголовному делу о мартовском поджоге центра «Активный город» на ОбьГЭС. На скамье подсудимых — красноярец, который рассчитывал таким образом получить легкий заработок. Информация о деле опубликована на сайте Советского районного суда Новосибирска.

Как установило следствие, уроженец Красноярска Павел Олейников в ночь на 6 марта 2023 года разбил окно в кабинете центра «Активный город» в Советском районе и бросил в него бутылку с горючей смесью. Охране удалось потушить возгорание, но некоторое имущество всё же пострадало — в его числе компьютер, ноутбук, принтер, 4 стола и 5 стульев, шкаф, стеллаж и телефон. Нанесенный муниципальному учреждению ущерб в мэрии оценили в 124 732 рубля 46 копеек.

«Активный город», по информации следствия, был выбран целью из-за того, что в центре собирали гуманитарную помощь для мобилизованных россиян. Олейников искал себе работу, и, в общем-то нашел: за вознаграждение неизвестный предложил ему поджечь упомянутое учреждение, на что неразборчивый соискатель и согласился. Теперь ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленно уничтожение чужого имущества). Дело рассматривается в особом порядке, следующее заседание назначено на 25 сентября. Сообщается, что Олейников признал вину. По инкриминируемой статье ему может грозить до пяти лет колонии.

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