Новосибирские власти объявили конкурс на проведение дорожных ремонтных работ в Дзержинском районе. Автомобильный путепровод над железнодорожными путями длиной 75 метров предлагается отремонтировать за 19,6 миллиона рублей. Информация о торгах появилась на сайте мэрии.

Муниципальное казенное учреждение «Гормост» ищет подрядчика для ремонта путепровода через железнодорожные пути станции Новосибирск-Восточный по ул. Трикотажной. Путепровод был построен в 1957 году, последний раз дорожное покрытие на нем приводили в порядок 5 лет назад.

Сообщается, что грядущие ремонтные работы пройдут в 2 этапа. До конца ноября нынешнего года подрядчику нужно будет обустроить стройплощадку и организовать схему движения транспорта на период ремонта (перекрывать мост на время ремонтных работ не планируют). Следующим этапом, с 1 апреля по 1 июля 2024 года, исполнителю предстоит обновить деформационные швы, заменить поврежденные ограждения, отремонтировать само дорожное полотно и нанести разметку.

Заявки на конкурс принимаются до 7 сентября, итоги подведут днем позже. Максимальный срок исполнения контракта — до 1 июля 2024, начальная (максимальная) стоимость — 19,6 миллиона рублей.

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