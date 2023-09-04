1 сентября в Новосибирске свои двери для учащихся открыли 208 школ. Большинство учебных учреждений будут проводить занятия в две смены — город растет и пока не поспевает за увеличивающимся количеством школьников. Какие пути выхода из сложившейся ситуации видят муниципальные власти? Об этом, а также об отношении к отложенным концессиям по строительству новых школ рассказал мэр Анатолий Локоть.

По информации мэрии Новосибирска, в этом году более 24 тыс. детей приняты в первые классы школ Новосибирска — это на 1,5 тыс. человек больше, чем в прошлом году. А всего за парты в городе сели почти 215 тыс. человек. При этом город пока так и не получил шесть новых школ, которые должны были быть построены в рамках концессионного соглашения и заработать уже в этом году. Их открытие перенесли на следующий год — и это еще при самых оптимистичных прогнозах.

Из того, что удалось, — ввели в эксплуатацию к 1 сентября новое здание школы № 54 в центре Новосибирска, где на Дне знаний побывал мэр города Анатолий Локоть. Также в этом году открыли новую школу № 220 в микрорайоне «Европейский берег» Октябрьского района.

Вместе с тем две школы не смогли принять детей. Взамен старым зданиям школы № 57 в Дзержинском районе и школы № 185 в Октябрьском районе строятся новые. Дети временно распределены по другим учреждениям.

«Большинство школ города проводят занятия в две смены, и пока объективных условий перевести в одну смену мы не видим. Город растет — нужно поспевать с новыми школами, чтобы обеспечивать нормативные условия занятий. Поэтому для нас критично важно, чтобы как можно быстрее были построены шесть школ по концессии. Их сдача — в планах следующего года. Мы, конечно, пристально следим за ходом строительства», — подчеркнул Анатолий Локоть во время выездного совещания по итогам ремонта школы № 61 в Академгородке 31 августа.

Стоит отметить, что школа № 61 на ул. Иванова, 9 — редкий пример учреждения, где удалось добиться обучения детей в одну смену. В школе — свежий ремонт, который провели в рамках реализации федеральной программы по капремонту зданий общеобразовательных учреждений в Новосибирске в 2022–2023 годах.

В течение одного учебного года школа была закрыта для учащихся, которых временно прикрепили к соседней гимназии № 3. А в этом году ребята вернулись в родные классы.

«Работаю здесь с 2016 года. На год мы уходили в другую школу и очень рады, что так скоро возвращаемся. Школа сильно изменилась после ремонта, это заметили все — и учителя, и дети, и родители. Мы видим, что наша школа стала светлее, здесь теперь больше пространства — в том числе за счет установки новой центральной лестницы, которая больше не «перерезает» пространство. Больше после перепланировки стал холл. Это радует глаз и приятно психологически. Чувствуется больше воздуха!» — делится впечатлениями от обновленной школы № 61 учительница английского языка Юлия Викторовна.

Капитальный ремонт в учреждении проводили на средства федерального, областного и местного бюджетов. Изначально были выделены средства в сумме 51,22 млн рублей. Однако их оказалось недостаточно, и сумма была увеличена за счет софинансирования из бюджета города Новосибирска в размере 21 млн рублей.

«Безусловно, не обошлось без софинансирования городским и областным бюджетами. Капитальный ремонт позволил обновить классы, добавить после перепланировки новые. Заменили пол, сделали пандусы, новое крыльцо. Результат, на мой взгляд, очень хороший», — отметил Анатолий Локоть.

Как рассказал директор школы Артём Алейников, федеральная программа капремонта подразумевала работы в основном внутри существующих стен. Из «внешнего» обновили всю входную группу с цоколем. Также в здании полностью заменили коммуникации, установили пластиковые окна и новые двери. Сделали ремонт в приятных светлых тонах, на пол уложили современный керамогранит.

«Почти на 9 млн рублей было закуплено оборудование, интерактивные панели, проекторы. Дополнительное оборудование приобрели в столовую. Частично закупили мебель — столы, парты, стулья. И конечно, все, что нужно для специализированных кабинетов — химии, физики, технологии, — уточнил директор. — Школа преобразилась колоссально! Свою работу здесь я начинал после университета 7 лет назад. То, что было и стало, — значительная разница. Надеюсь, все изменения положительно скажутся на учебном процессе».

На сегодня в школе № 61 укомплектованы 24 класса, в среднем по 30 детей в каждом. В том числе к новому учебному году сформированы два первых класса и один десятый. Общее число учащихся составляет 640 человек — вполне комфортное число по общегородским меркам.

Также в Новосибирске продолжается капремонт школы № 146 Первомайского района. В городской администрации надеются на то, что до конца текущего года ремонт будет окончен, и школа возобновит учебный процесс. А на следующий год за счет федеральной программы планируется капитально отремонтировать еще 21 городскую школу.

Кроме этого, в новом учебном году муниципалитету удалось открыть в действующих школах 4127 дополнительных мест, а всего с 2018 года оптимизация имущества учреждений образования позволила ввести в городских школах более 11 тысяч дополнительных мест.