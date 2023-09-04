В Новосибирской области отремонтируют Краснозерскую ЦРБ за 466 млн рублей

Министерство строительства Новосибирской области объявило поиск подрядчика для выполнения работ по реконструкции здания поликлиники ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ«. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Согласно конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 466 618 570,57 рублей, финансирование будет производиться за счет средств областного бюджета.

Площадь земельного участка, на котором расположены реконструируемые объекты, составляет 7757 кв. метров: Блок А — пятиэтажное капитальное строение (4460,52 кв. метров); Блок Б — двухэтажное капитальное строение (1195,03 кв. метров).

Пропускная способность поликлиники – 400 посещений в смену. Реконструкция поликлиники решает вопросы оказания плановой и экстренной квалифицированной медицинской помощи населению р. п. Краснозерское и Краснозерского района.

Общая численность персонала поликлиники – 135 человек.

Помимо реконструкции объектов, подрядчик обязуется выполнить комплексное благоустройство территории, озеленение участка, а также: установить наружное освещение; отвод ливневых стоков с кровли, малые архитектурные формы (скамьи, урны и т.д.); организовать проезды, подъезды для пожарных машин, парковочные места для персонала и посетителей поликлиники, а также разработать схему организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов на период проведения строительства и при эксплуатации объекта.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Колыванском районе построят современную поликлинику и хирургический комплекс.