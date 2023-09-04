В каком регионе Сибири самые высокие расходы населения на жилищно-коммунальные услуги?

Сравнительный анализ доли затрат населения на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в регионах РФ за 2022 год провели эксперты РИА Рейтинг. Основными показателями исследования стали доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2022 году (в процентах) и величина этих расходов (в рублях).

В отчете сказано, что в сумму оплаты коммунальных услуг включены также затраты на топливо для отопления и освещения жилых помещений. Дороже всех такие услуги в России в 2022 году обходились жителям Москвы и Магаданской области — 9925 и 9726 рублей в месяц соответственно. Это составило 10,8% и 13,7% от всех потребительских расходов среднестатистической семьи в данных регионах. Дешевле всего в России ЖКУ стоили в Калмыкии — 3032 рубля (7,4%).

Лидерами по расходам среднестатистической семьи на ЖКУ среди регионов Сибирского федерального округа стали Красноярский край, Республика Алтай и Омская область. Здесь в месяц эта статья расходов в 2022 году составила 6724 (12,2%), 4567 (11,6%) и 4533 (11,3%) рублей соответственно. Далее в рейтинге дороговизны ЖКУ сибирские регионы разместились на следующим образом: Томская область (4433 рубля — 10,6%), Республика Тыва (4061 рубль — 8,2%), Новосибирская область (4021 рубль — 9,9%) и Иркутская область (3795 рублей — 8,2%).

Меньше всего среднестатистическая семья заплатила за услуги ЖКХ в 2022 году в следующих сибирских регионах: Республика Хакасия (3462 рубля — 7,8%), Кемеровская область (3648 рублей — 8,6%) и Алтайский край (3789 рублей — 11,3%).

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