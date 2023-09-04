Новосибирская область готова к новому отопительному периоду

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона. С докладом о предварительных результатах подготовки к отопительному периоду 2023-2024 гг. выступил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

По состоянию на 4 сентября подготовлено объектов ЖКХ: 43,2 млн кв. м сетей жилищного фонда (90%); 955 котельных (85%); 4421 км тепловых сетей (87%); 9617 км водопроводных сетей (91%). Текущий запас угля на складах котельных коммунальных предприятий составляет 80% от нормативного запаса.

В целом, муниципальным образованиям на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду, на ремонтно-восстановительные работы, формирование нормативного запаса топлива и погашение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы предусмотрена господдержка в размере 2 млрд 520 млн рублей из средств областного бюджета.

По инвестиционной и ремонтной программам СГК завершается замена трубопроводов и строительных конструкций на 31 участке в Новосибирске. Общая протяжённость перекладки теплосетей в Новосибирске составляет 20,8 км в однотрубном исчислении, что почти в 2 раза больше объёмов прошлого года.

На 24 участках ведётся перекладка сетей по современной технологии в пенополиуретановой изоляции (ППУ) с системой дистанционного контроля повреждений. В объёмах 2023 г. также 4 участка тепловой сети, реализуемых с участием средств Фонда национального благосостояния.

Сейчас 7 участков полностью закончены. На них выполнено благоустройство. По 19 участкам максимально выполнены подготовительные и строительные работы и заканчивается монтаж трубопроводов. По 5 участкам работы ещё идут, проектной организацией разработаны временные схемы прокладки трубопроводов, обеспечивающих начало отопительного сезона и надёжную подачу тепла. Задержка по этим участкам связана, в первую очередь, с масштабной программой перекладки. Для ускорения работ на тепловых сетях привлечены подрядные организации из 7 городов Сибири.

По поручению губернатора продолжается работа по повышению безопасности энергоснабжения жилых домов в Новосибирске. Мэрией в министерство ЖКХ представлена заявка на выполнение проектно-изыскательских работ с целью перевода 86 многоквартирных домов со сжиженного на значительно более безопасный природный газ в рамках подпрограммы «Газификация» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области создан совет по научно-технической политике.