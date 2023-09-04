В Кузбассе установили всероссийский рекорд по бурению буровзрывных скважин 

Бригада машинистов буровой установки «КРУ-Взрывпром» установила всероссийский рекорд производительности и за месяц пробурила 63,8 тыс. погонных метров скважин. Работы велись на Кедровском угольном разрезе УК «Кузбассразрезуголь».

Предыдущий рекорд был также установлен в Кузбассе почти 10 лет назад. В 2014 году горняки за месяц пробурили 52 тыс. погонных метров буровзрывных скважин.

Бригада рекордсменов «КРУ-Взрывпром» работает на высокопроизводительном буровом станке PV-271. Всего в общей сложности в августе они пробурили 3 941 буровзрывную скважину средней глубиной около 16 метров. В том числе был установлен и суточный рекорд: за смену 19 августа бригадир Александр Аверин и машинист Сергей Семенов пробурили 1 610 погонных метров, что является максимальным показателем за весь период работы на этом станке в компании.

«Традиционно в преддверии Дня шахтера мы проводим месячник высокопроизводительного труда. Новый рекорд нашей бригады приурочен к профессиональному празднику и является подтверждением тому, что слаженная командная работа профессионалов всегда дает высокий результат. Месячный норматив по бурению буровзрывных скважин перевыполнен почти на 220%», — отметил генеральный директор «КРУ-Взрывпром» Евгений Борисенко.

За высокие производственные результаты бригада Александра Аверина отмечена почетными грамотами и сертификатом на 1 млн рублей. В бригаде трудятся восемь машинистов, их средний стаж работы в компании составляет порядка 20 лет.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что лучшие горняки УК «Кузбассразрезуголь» получили более 700 наград ко Дню Шахтера.