В Новосибирском районе возбуждено дело о мошенничестве при ремонте многоэтажных домов

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проведении капитального ремонта трех многоквартирных домов в д.п. Кудряшовский. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

«Установлено, что руководитель подрядной организации завысил объемы выполненных работ по ремонту крыш домов и подвального помещения на сумму свыше 700 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что искитимские чиновник и бизнесмен осуждены за хищение 4 млн рублей.