Основанная в Новосибирске сеть точек по ремонту и чистки обуви выходит в Европу

Новосибирская сеть Sneaknfresh находится в стадии открытия в Германии и Чехии. Об этом сообщил сооснователь Sneaknfresh Дмитрий Моргунов в ходе лекции перед студентами Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) в рамках дисциплины «Основы предпринимательской деятельности».

«Мы открываем Sneaknfresh в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Германии. Уже на ближайшей неделе будем запускаться в Праге. Сейчас у нас более 70 точек в России, к концу года их будет более 100. Также мы производим косметику для ухода за обувью — пену, шампуни, щетки, и т.д», ─ отметил Дмитрий Моргунов.

Напомним, что проект Sneaknfresh был основан в 2020 году Дмитрием Моргуновым и Александром Долговым. Компания взяла курс на активное развитие по франшизе. В 2021 году сеть точек по ремонту и чистки обуви состояла из 36 точек, в 2022 – уже из 63 точек.

По данным Sneaknfresh, открытие новой точки занимает около 6 недель. Заявленный уровень рентабельности – 45%, срок возврата инвестиций — от 8 месяцев.

Напомним, что Александр Долгов ранее также анонсировал в соцсетях запуск по франшизе закусочной Cheburek.me в Латвии. Ранее проект также запустился в Эстонии.