Глава СК России заинтересовался вырубкой деревьев в Советском районе Новосибирска

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты проверки, организованной по сообщениям о незаконной вырубке леса в Советском районе города Новосибирска.

«Граждане отмечают, что участки зеленого района выводят из лесного фонда и отдают под застройку с последующей вырубкой, и обращаются к правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на данную проблему. Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по изложенным сведениям проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад об обстоятельствах, установленных в рамках проверки, ход и результаты которой поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что в начале февраля текущего года в Новосибирске на территории Нижней Ельцовки остановили резонансную вырубку леса.