Известный омский бизнесмен покупает кузбасского дистрибьютора

Основатель сети дискаунтеров «Низкоцен», омский ритейлер Виктор Шкуренко подписал меморандум о покупке новокузнецкого дистрибьютора «Ива», который владеет в том числе сетью из 31 алкомаркета «Мир вкуса». Об этом бизнесмен сообщил в соцсетях.

«Это третья компания, которую мы приобрели на Кузбассе за короткий срок. Эта сделка поможет нашему бизнесу в Кемеровской области в 2024 году преодолеть планку в 5 млрд рублей годового оборота», ─ отметил в соцсетях Виктор Шкуренко.

По данным Rusprofile, учредителем ООО «Ива» и ООО «Ива-трейдинг» является Наталья Устунц. Прибыль ООО «Ива» за 2022 год составила 28 млн рублей, ООО «Ива-трейдинг» — 2,6 млн рублей. Стоимость двух компаний оценивается Rusprofile в 175 млн рублей.

Напомним, что Виктор Шкуренко за последние годы активно покупал сибирских дистрибьюторов. В частности в феврале 2022 года Виктор Шкуренко объявлял о приобретении томской дистрибуторской компании «Бас-тон». В 2020-2021 годах он также купил томского дистрибьютора кондитерских изделий «Салют» и новосибирского дистрибьютора ТД «АБК – Новая Сибирь». Сделки чаще всего осуществлялись не через покупку юрлиц, а через перевод контрактов на свой торговый дом.

Вместе со своим бизнес-партнером Дмитрием Шадриным Виктор Шкуренко также развивает сеть продуктовых дискаунтеров «Низкоцен», которая, по данным сайта компании, на момент написания материала включала в себя 31 гипермаркет в Омской области, 16 гипермаркетов в Тюменской области, 17 гипермаркетов в Новосибирской области, 4 гипермаркетов в Алтайском крае, 1 гипермаркет в Свердловской области, 2 гипермаркета в Курганской области. Сеть также представлена в Казахстане. Кроме того, Виктор Шкуренко развивает магазины сети EuroSPAR и «Победа» в Омске. Кроме того, он открывает в Сибири магазины под брендом «Дарим вкус». По итогам 2021 года Виктор Шкуренко занял 7-ое место в рейтинге самых богатых людей Омска по версии издания «Город55», а его бизнес-партнер Дмитрий Шадрин ─ 4-ое место.