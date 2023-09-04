В Новосибирске снова ремонтируют лестницу на Речном вокзале

Мэрия города Новосибирска сообщила о возобновлении ремонтных работ пешеходной лестницы от станции метро «Речной вокзал» с выходом на ул. Зыряновскую.



«Подрядчик приступил к работам по облицовке гранитными плитами ступеней, промежуточных площадок и парапета. Также обустроят колясочный спуск, установят поручни и перила из нержавеющей стали», — говорится в сообщении муниципалитета.

Поиск подрядчика для очередной реконструкции «скандальной» лестницы объявили в конце июня текущего года, согласно конкурсной документации, цена контракта составила 3,7 млн рублей. Подрядчик должен завершить работы до 17 августа 2023 года.

Напомним, что состоянием лестницы горожане возмущались не один год, новосибирцы даже сооружали рядом с объектом альтернативный спуск. Мэр Новосибирска пообещал, что лестницу отремонтируют до Дня города. В итоге 21 июня 2023 года ее открыли для пешеходов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что на лестнице у Краеведческого музея обустроили полноценный пандус.