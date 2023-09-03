Министр транспорта Республики Хакасия арестован за получение взятки

3 сентября Абаканским городским судом Республики Хакасия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября 2023 года в отношении министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия Дмитрия Василиади. Информация об этом размещена в телеграм-канале «Фемида Хакасии».

Согласно информации сайта правительства Республики Хакасия Дмитрий Василиади официально утвержден в должности министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии главой региона Валентином Коноваловым 28 января 2020 года. До назначения работал заместителем начальника Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (по территориальному управлению). Был депутатом Верховного Совета Хакасии VI созыва от «Единой России»



Материал в порядке досудебного производства был передан на рассмотрение судье и рассмотрен в судебном заседании в воскресенье, 3 сентября, следует из информации на сайте суда. Представление в отношении Дмитрия Василиади об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено.

Органами предварительного следствия Дмитрию Василиади предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» части 5 статьи 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки в крупном размере.

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