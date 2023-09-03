Новосибирский парк «Арена» стал местом проведения праздничного мероприятия, посвященного 100-летней годовщине со дня образования патрульно-постовой службы (ППС) полиции в системе Министерства внутренних дел России. Как всё прошло смотрите в фотобанке «Континента Сибирь».

В субботу, 2 сентября, гости, пришедшие на площадь перед зданием «Сибирь-Арены», погружались в атмосферу праздника и полицейской службы. Оркестр Культурного центра ГУ МВД России по Новосибирской области исполнял любимые мелодии и марши.

На выставке современной полицейской техники и оружия можно было не только посмотреть, но и потрогать руками. Желающие имели возможность посидеть за рулем патрульной машины, включать проблесковые маячки и говорить по рации.

Показательные выступления сотрудников Центра кинологической службы Главного управления вместе со своими питомцами вызывали восторг, бурные аплодисменты и удивленные возгласы. Служебные собаки показали умение находить запрещенные вещества и задержать условного преступника.

В рамках праздника состоялось торжественное построение нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка во всех районах города Новосибирска.

Перед собравшимися выступил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков, который поздравил сотрудников со 100-летним юбилеем службы. Руководитель ведомства вручил отличившимся сотрудникам полиции региона ценные подарки, почетные грамоты, нагрудной знак и присвоил очередные звания.

После торжественной части под звуки оркестра ГУ МВД России по Новосибирской области, исполнившего знаменитый марш «Прощание славянки», полицейские отправились на патрульные участки и маршруты.

В Новосибирске отметили 100-летие ППС 1 of 18