Тонны мусора, перформанс и чемпионат по сбору пазлов: как в Иркутске отметили День Байкала?

В воскресенье, 3 сентября, в Иркутской области отметили День Байкала. О том какие экологические акции, спортивные и культурные мероприятия провели в этот день в Приангарье, рассказал губернатор региона Игорь Кобзев в своём телеграм-канале.

Организатором Дня Байкала выступило минприроды Иркутской области при поддержке администрации города Иркутск. На острове Конный прошла акция по уборке мусора «Особенности национальной уборки». Участники акции собрали 5 тонн мусора, включая тонну металла и 700 кг пластика.

В символическом забеге «За чистый воздух» приняли участие более 400 человек, в их числе детские отряды, местные общественники, чиновники и депутаты, а также спортсменки женской волейбольной команды «Локомотив-Ангара».

Губернатор Игорь Кобзев принял участие в праздничном концерте, который организовали на берегу озера жители рабочего поселка Култук. В программу празднования на острове Юность включили интерактивные площадки, мастер-классы, перформанс «Рисуем Байкал» и чемпионат по сбору пазлов про Байкал.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, как отметила 200-летие южная столица Красноярского края.