«Не так плохо играли»: как ХК «Сибирь» начал новый сезон на омской «G-Drive Арене»?

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» 2 сентября стартовал в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на омской «G-Drive Арене» матчем против местного «Авангарда». Отчет об этой игре представлен в официальном телеграм-канале ХК «Сибирь».

Новосибирский клуб, ведя по ходу встречи 1:0, пропустил два гола в третьем периоде и уступил хозяевам с минимальным счетом, так же как и в последнем матче плейофф предыдущего сезона. Игра собрала на трибунах 12003 зрителя, что стало новым рекордом посещаемости «G-Drive Арены» в регулярных чемпионатах КХЛ.

По статистике матча хоккеисты «Сибири» вновь превзошли соперника только в силовых приемах 29 против 9 и в штрафных минутах 14 против 4. Единственную шайбу новосибирская команда забросила, играя в меньшинстве.

Болельщики «Сибири» в комментариях к матчу, высказанных в соцсетях, отмечают, что пока команда не поменяла стиль игры, действуя в основном от обороны и мало забивая. Главный тренер новосибирского клуба Дэвид Немировски в послематчевом комментарии дал оценку игре своих подопечных: «Не так плохо играли, но было обидно пропустить в конце встречи». Также наставник заметил, что нужно больше времени на изменение стиля игры.

Вторую игру нового сезона ХК «Сибирь» проведет также на выезде — 4 сентября в Астане против местного хоккейного клуба «Барыс».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, за что Роман Ротенберг назвал наставника ХК «Сибирь» «тренером из пивной лиги».