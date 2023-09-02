Назначен новый министр образования Новосибирской области

Как сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области, с 1 сентября в должность министра образования региона вступила Мария Жафярова. Она перешла в региональное правительство с поста директора новосибирского колледжа № 1 им. А.С. Макаренко.

Как рассказывал «Континент Сибирь», о кадровых перестановках в министерстве образования Новосибирской области стало известно еще 25 августа. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал на пленарном заседании XXIII съезда работников образования Новосибирской области о том, что Сергей Федорчук покидает пост министра образования региона.

На должность кандидата в министры Андрей Травников выдвинул Марию Жафярову, возглавляющую Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С. Макаренко. С 1 сентября 2023 года в соответствии с распоряжением главы региона Мария Жафярова вступила в должность министра образования Новосибирской области. Напомним, несколько лет назад Жафярова уже работала в министерстве с 2019 по 2022 год, занимала пост заместителя министра — начальника управления молодежной политики министерства образования Новосибирской области.

Сегодня, 2 августа, вновь назначенный министр образования примет участие в открытии областной «Линейки Первых», которая начнется в 15.00 на Михайловской набережной Новосибирска и даст старт новому учебному году, а также региональным и всероссийским проектам «Движения Первых».

Мария Наильевна Жафярова имеет два высших образования по специальностям «История и культурология» и «Социальная педагогика» (Новосибирский государственный педагогический университет, 1999 год). В 2003 году ей присвоена ученая степень кандидата психологических наук. Свою трудовую деятельность Мария Жафярова начала в Новосибирске учителем психологии в Экономическом лицее. С 2000 по 2011 годы работала в Новосибирском государственном педагогическом университете ассистентом и старшим преподавателем кафедры психологии, заместителем декана и деканом факультета повышения квалификации профессиональной переподготовки работников образования. С 2011 по 2014 годы замещала должность начальника отдела профессионального развития педагогических кадров управления образовательной политики министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. С 2014 по 2019 годы занимала должность директора ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж № 1 им. А.С. Макаренко». С 2022 по 2023 год занимала должность директора ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж № 1 им. А.С. Макаренко».