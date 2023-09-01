В Томской области планируют построить новый ЛДС на 5,5 тысяч мест

Власти Томской области планируют построить в регионе новый ледовый дворец вместимостью до 5,5 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый заместитель губернатора Андрей Дунаев.

«Пока мы в самом начале. Пока только определяемся, как приступим к работе, как начнем, кто будет персонально отвечать за отдельные направления работы, какие возможные сроки. Но важно, что появилась картинка, понимание конечной цели. Еще немного подготовительных мероприятий, еще немного предварительных обсуждений, и мы начнем процесс, который обязательно приведет к результату», — говорится в сообщении.

Андрей Дунаев также подчеркнул, что строительство ледового объекта разрабатывается по поручению губернатора Томской области Владимира Мазура.

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