Заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин прокомментировал информацию о якобы ликвидации трамвайного кольца за Оперным театром, сообщают в пресс-центре муниципалитета.

«Проектом планировки предусмотрена реконструкция трамвайного кольца в сквере за оперным театром с целью оптимизации его расположения и объединения единого пространства сквера. Кольцо в перспективе реконструируется и располагается по периметру улиц Депутатской, Каменской, Орджоникидзе. Департамент транспорта возможность такой реконструкции в перспективе согласовал, с условием, что кольцо сохраняется, возможность разворота и отстоя трамваев со всех сторон сохраняется», — сказал Михаил Никулин. Его слова приводит пресс-центр новосибирской мэрии.

Он также добавил, что конкретного проекта и сроков реконструкции пока не существует. Проект планировки предусматривает лишь потенциальную реконструкцию.

Напомним также, что в июне текущего года вновосибирском арт-объекте, который находится в сквере за театром оперы и балета, открывается книжный клуб «13 трамвай».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что почти половине трамвайных путей Новосибирска необходим ремонт.