Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив обратился с поздравлением к работникам нефтегазовой промышленности в преддверии их профессионального праздника, отмечаемого ежегодно 3 сентября. Информацией об этом поделилась пресс-служба регионального парламента.

«Уважаемые нефтяники, газовики и работники топливной отрасли – ныне работающие и ветераны предприятий нефтегазовой и топливной отраслей!

Очень хорошо знаю, насколько нелегко и ответственно быть частью команды российского нефтегазового комплекса, поскольку более двадцати лет имел возможность трудиться в этой отрасли. В этой сфере заняты сотни тысяч людей. От них зависят не только стабильность в снабжении людей топливом, но и безопасность в системе добычи, транспортировки, распределения нефти и газа. Требуются большая отдача, высокий профессионализм и знания, готовность к бессонным сменам и тяжелым дорогам, умение действовать спокойно и решительно», — сказал Андрей Шимкив.

«Нельзя недооценивать, насколько в суровых условиях приходится подчас работать инженерам, мастерам, геологоразведчикам. Только внутренняя дисциплина, сила духа и выдержка позволяет решать самые сложные задачи. Отдельная благодарность – ветеранам отрасли. Ваш напряженный труд и достижения, опыт и заложенные традиции обеспечивают преемственность и динамику развития нефтегазового комплекса сегодня! Примите искренние слова благодарности за вклад в работу отрасли, которая имеет огромное значение для нашего региона!», — продолжил спикер Заксобрания.

Шимкив отметил, что в Новосибирской области уделяется много внимания строительству магистральных газопроводов и объектов нефтегазовой инфраструктуры. Упомянул, что в регионе утверждена и выполняется программа газификации на 2022-2032 годы за счет средств ПАО «Газпром» с общим объемом инвестиций в размере 22,2 млрд рублей, предусматривающая газификацию 30 населенных пунктов, а также четырех ранее не газифицированных районов Новосибирской области. Завершение строительно-монтажных работ запланировано в 2027 году. Также спикер Заксобрания отметил, что в регионе идут работы по догазификации, в плане-графике работ по которой — 62 тысячи домовладений.

«От имени депутатов Законодательного собрания и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам трудовых успехов, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Счастья, здоровья и тепла вашим семьям!», — подытожил председатель областного парламента.

Ранее мы сообщали, что депутаты новосибирского Заксобрания передали военным первый из пяти запланированных автомобилей.