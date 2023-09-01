Власти Новосибирска объявили конкурсы на работы по ремонту четырех бомбоубежищ в разных частях города. Общая стоимость контрактов превысит 3,5 миллиона рублей. Информация об аукционах доступна на портале госзакупок.

2 объекта гражданской обороны, требующих ремонта находятся в Кировском районе по адресам ул. Оловозаводская, 8 и ул. Мира, 28. В них подрядчику нужно будет заделать выбоины в цементных полах, покрасить стены, разобрать старые деревянные перегородки, зачистить, загрунтовать и покрасить металлические двери, а также проложить кабель-каналы, обновить электропроводку и заменить розетки, выключатели и светильники. Суммарно за работы на двух объектах департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска готов заплатить не более 1,8 млн рублей.

Защитное сооружение на улице Аэропорт в Заельцовском районе города кроме аналогичных предыдущим работ требует обустройства бетонной стяжки пола, прокладки внутренних трубопроводов канализации и установки приборов учета воды. За выполнение этих работ потенциальному подрядчику предлагается 846,4 тыс. рублей.

Бомбоубежище на улице Эйхе (Первомайский район) также требует внимания по всем ранее перечисленным пунктам: стены, пол, электропроводка, водопровод и канализация. Также, со всех объектов будущий подрядчик должен убрать следы своей деятельности — проще говоря, вывезти строительный и иной мусор по завершении работ. Последний объект из списка предлагается привести в порядок за 883,7 тысяч рублей.

Все 4 аукциона на ремонтные работы были объявлены 29 августа, срок подачи заявок по двум из них истекает 6 сентября, еще по двум объектам потенциальные подрядчики имеют на день больше времени, чтобы заявить об участии. Все контракты должны быть исполнены в 45-дневный срок с момента выбора подрядчика.

Это не первый случай интереса властей к восстановлению бомбоубежищ в Новосибирске: так, в июле этого года городская администрация также объявляла конкурсы на ремонт четырех подобных сооружений.