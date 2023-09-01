Красноярские полицейские вручили повестки в военкомат 18 мигрантам

Ольга Степанова
 
Красноярские полицейские вручили повестки в военкомат 18 мигрантам
Фото Михаила Перикова

В ходе рейда по соблюдению миграционного законодательства полицейские Красноярского края выявили 21 иностранца, получившего российское гражданство и не состоящего на учете в военном комиссариате. Из них 18 вручены повестки для явки, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В ходе мероприятия было отработано 212 граждан, из них 147 были доставлены в ОП №4 МУ МВД России «Красноярское». Составлено 10 протоколов за нарушение въезда на территорию страны, нарушение режима пребывания, уклонение от иммиграционного контроля.

Выявлен 21 гражданин, принятый в гражданство РФ, но не состоящий на учете в военном комиссариате. Из них 18 вручены повестки для явки в военные комиссариаты, а на троих составлены административные протоколы за уклонение от воинского учета.

Ранее мы писали о том, что в новосибирском аэропорту Толмачево таможенники предотвратили незаконный вывоз наличных денежных средств в размере почти 800 тысяч рублей 29-летним гражданином Узбекистана.

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