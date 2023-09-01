Глава кузбасского Полысаево покинул пост по состоянию здоровья

В Кузбассе глава Полысаевского городского округа Раис Гильфанов подал в отставку по собственному желанию, обосновав решение состоянием здоровья. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Хочу сказать всем огромное спасибо за совместную проделанную работу! Очень жаль, что так мало времени я смог посвятить развитию этого прекрасного города. Полысаево — молодой и перспективный город, большим удовольствием для меня было продолжать менять его к лучшему», — говорится в сообщении.

Раис Гильфанов также добавил, что теперь исполнять обязанности главы Полысаевского городского округа будет его первый заместитель Елена Березина.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что томский экс-замгубернатора Паршуто вновь отправлен в СИЗО.