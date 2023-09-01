Одна из страховых компаний провела опрос, в котором респондентов просили ответить на финансовые вопросы, связанные с обучением в вузах и образованием в целом. Участников, в частности, спрашивали, копят ли они деньги на образование. Информацией о результатах и о том, как поменялась ситуация за год, поделилась «дочка» Сбера — Сберстрахование жизни.

Оказалось, что среди жителей Новосибирска лишь каждый двадцать пятый (или 4%) откладывает деньги на образовательные нужды для себя или своих детей. Средний показатель по стране составил 6,5%. Наибольшее количество готовых откладывать деньги на учебу респондентов — 11% — оказалось в возрастной группе до 30 лет. Результаты аналогичного исследования в прошлом году показывали более высокие результаты — на оплату образовательных услуг деньги копили 7,5% новосибирцев, а по стране набралось 10% респондентов, утвердительно ответивших на этот вопрос.

Необходимость непрерывного обучения поддержали 24% опрошенных новосибирцев, в общем по России такую точку зрения поддерживают 27,2% респондентов. По сравнению с прошлым годом количество таких людей снизилось, причем в Новосибирске — почти на треть. По результатам опроса 2022 года их было 34,9% и 34,5% соответственно. Стоимость вложений в непрерывное обучение участники опроса оценили, в среднем, в 1,375 млн рублей. В прошлом году усредненный результат ответа на этот вопрос был заметно выше — около 1,8 миллиона рублей.

Еще одной темой опроса стала главная цель обучения — 84% жителей Новосибирска считают, что это быстрая карьера и высокий доход, всего по стране набралось 81% согласных с этим утверждением респондентов. Годом ранее таких было 84,2% в Новосибирске и 75,9% в России. Вторым по популярности вариантом стала возможность получить интересную работу. Такой ответ выбрали 9% новосибирцев и на 0,2% больше участников опроса по стране в целом. В прошлогоднем опросе этот вариант выбирали заметно реже — 3,6% и 3,9% соответственно.

Исследование проводилось в конце июля 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.