Сибирские автодилеры обсудят новые реалии работы

Ассоциация «Российские автодилеры» (РОАД) анонсировала проведение 13 сентября в отеле Marins Park круглого стола в Новосибирске.

На мероприятие приглашаются собственники, генеральные, коммерческие, управляющие директора, руководители отделов дилерских центров СФО. Круглый стол ориентирован не только на членов РОАД, но и на всех заинтересованных участников.

В рамках конференции, которая начнет свою работу в 11:00, выступит президент РОАД Алексей Подщеколдин, который расскажет о текущей деятельности ассоциации, а также о создании новой автомобильной российско-китайской ассоциации АРКА.

Исполнительный директор ассоциации Вячеслав Жигалов затронет тему регулирования взаимодействия дилеров и автопроизводителей, а также юридических аспектов работы дилеров. Также запланированы выступления спикеров от Академии РОАД, «Авто.ру», «Авито Авто», «Экспобанка», SINTEC GROUP. На мероприятие также планируется пригласить представителей минтруда и минобразования Новосибирской области.

«Мы регулярно проводим встречи в регионах и 13 сентября будем в Новосибирске. Нам есть что рассказать, а дилерам, безусловно, есть о чём спросить, поделиться своими заботами. Наша цель — улучшение бизнес-климата, решение конкретных проблем, которые всем мешают», — отметил Вячеслав Жигалов.

Аккредитация на мероприятие.

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