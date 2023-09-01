По итогам августа 2023 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.
Прокуратура проверит информацию о 67 свежих могилах около МЖК «Восточный» в Новосибирске
1 августа прокуратура Новосибирской области сообщила, что проверит информацию в СМИ об обнаружении 67 свежих захоронений в районе МЖК «Восточный» Новосибирска.
В Новосибирске авиакомпания S7 отказала пассажирам в перевозке
В новосибирском аэропорту Толмачево установлены факты отказа пассажирам авиакомпанией S7 в воздушной перевозке: отказы обусловлены отсутствием мест на бортах самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На вокзале «Новосибирск-Главный» проводится доследственная проверка на предмет халатности
Следователи проводят доследственную проверку вокзала «Новосибирск-Главный» в связи с обращением местного жителя о нарушении прав. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СУ СКР.
В новосибирском аэропорту Толмачево мигрант попытался незаконно вывезти почти 800 тыс. рублей
В новосибирском аэропорту Толмачево таможенники предотвратили незаконный вывоз наличных денежных средств 29-летним гражданином Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
Как в Красноярске реагируют на откровения фэбээровца про Дерипаску и Потанина?
На идущем в США судебном процессе бывший высокопоставленный сотрудник ФБР сообщил, что в интересах Олега Дерипаски работал на введение санкций против известного российского предпринимателя Владимира Потанина. Оба бизнесмена являются совладельцами крупнейших предприятий Красноярского края. Политтехнолог Алексей Аксютенко прокомментировал «Континенту Сибирь», как новость восприняли в Красноярском крае и какой эффект она может оказать.