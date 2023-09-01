По итогам августа 2023 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.

1 августа прокуратура Новосибирской области сообщила, что проверит информацию в СМИ об обнаружении 67 свежих захоронений в районе МЖК «Восточный» Новосибирска.

В новосибирском аэропорту Толмачево установлены факты отказа пассажирам авиакомпанией S7 в воздушной перевозке: отказы обусловлены отсутствием мест на бортах самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Следователи проводят доследственную проверку вокзала «Новосибирск-Главный» в связи с обращением местного жителя о нарушении прав. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СУ СКР.

В новосибирском аэропорту Толмачево таможенники предотвратили незаконный вывоз наличных денежных средств 29-летним гражданином Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

На идущем в США судебном процессе бывший высокопоставленный сотрудник ФБР сообщил, что в интересах Олега Дерипаски работал на введение санкций против известного российского предпринимателя Владимира Потанина. Оба бизнесмена являются совладельцами крупнейших предприятий Красноярского края. Политтехнолог Алексей Аксютенко прокомментировал «Континенту Сибирь», как новость восприняли в Красноярском крае и какой эффект она может оказать.

