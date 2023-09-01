По итогам августа 2023 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.

Прокуратура проверит информацию о 67 свежих могилах около МЖК «Восточный» в Новосибирске

Прокуратура проверит проверит информацию о 67 свежих могилах около МЖК «Восточный» в Новосибирске
Фото из архива «Континента Сибирь»

1 августа прокуратура Новосибирской области сообщила, что проверит информацию в  СМИ об обнаружении 67 свежих захоронений в районе МЖК «Восточный» Новосибирска.

В Новосибирске авиакомпания S7 отказала пассажирам в перевозке

В Новосибирске авиакомпания S7 отказала пассажирам в перевозке
Фото из архива «Континента Сибирь»

В новосибирском аэропорту Толмачево установлены факты отказа пассажирам авиакомпанией S7 в воздушной перевозке: отказы обусловлены отсутствием мест на бортах самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На вокзале «Новосибирск-Главный» проводится доследственная проверка на предмет халатности

На вокзале "Новосибирск-Главный" проводится доследственная проверка на предмет халатности
Фото из архива «Континента Сибирь»

Следователи проводят доследственную проверку вокзала «Новосибирск-Главный» в связи с обращением местного жителя о нарушении прав. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СУ СКР.

В новосибирском аэропорту Толмачево мигрант попытался незаконно вывезти почти 800 тыс. рублей

В новосибирском аэропорту Толмачево мигрант попытался незаконно вывезти почти 800 тыс. рублей
Фото Михаила Перикова

В новосибирском аэропорту Толмачево таможенники предотвратили незаконный вывоз наличных денежных средств 29-летним гражданином Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Как в Красноярске реагируют на откровения фэбээровца про Дерипаску и Потанина?

Дерипаска
Олег Дерипаска (слева), Владимир Потанин (справа). Фото Михаила Перикова и «Норникеля»

На идущем в США судебном процессе бывший высокопоставленный сотрудник ФБР сообщил, что в интересах Олега Дерипаски работал на введение санкций против известного российского предпринимателя Владимира Потанина. Оба бизнесмена являются совладельцами крупнейших предприятий Красноярского края. Политтехнолог Алексей Аксютенко прокомментировал «Континенту Сибирь», как новость восприняли в Красноярском крае и какой эффект она может оказать.

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