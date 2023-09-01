В Новосибирске 1 сентября в 21:00 состоится приуроченный ко Дню знаний и началу нового телевизионного сезона запуск архитектурно-художественной подсветки телевизионной башни на ул. Римского-Корсакова. Об этом сообщили в пресс-центре городской мэрии.

«На конструкции 196-метровой телебашни разместили 9060 светодиодных пиксельных светильников, шесть прожекторов и медиафасад на отметке от 140 до 148 метров. Световое оборудование позволит транслировать видеоролики, бегущую строку и графические элементы. После запуска подсветки новосибирская телебашня станет одной из наиболее заметных достопримечательностей города. Это подарок Новосибирску от Российской телевизионной и радиовещательной сети», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что на «Технопроме-2023» новосибирский вуз представил полигон виртуальной реальности, омегаботов и цифровых двойников роботов.