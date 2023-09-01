Новосибирск – быстрорастущий город. Это не только открывает большие возможности перед его жителями, но и ставит серьёзные задачи перед властью, в том числе — по созданию новых школьных мест. По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Новосибирске проработан проект строительства нового корпуса Лицея №113. Информацию об этом опубликовал пресс-центр областного правительства.

С важным для дальнейшего развития школы событием глава региона поздравил школьников, их родителей и учителей во время торжественной линейки 1 сентября. «В таких районах, как ваш, вопрос решается непросто – сложно вписать новое здание школы в территорию, которая окружена жилыми домами. Вашей школе повезло: у вас среди друзей оказались умелые строители и проектировщики. Я посмотрел результат их работы и порадовался: на школьный участок удаётся поставить новое большое современное здание. Задача – и я уверен, что она будет выполнена – в этом году завершить разработку проекта, чтобы в следующем году была возможность приступить к строительству нового здания вашей школы», — заявил Андрей Травников.

Губернатор также поздравил школьников и педагогов с началом нового учебного года: «Всех поздравляю с Днём знаний! Особые поздравления первоклассникам и их родителям. Школа — это не только учёба, но и встреча с любимыми учителями, друзьями. Желаю, чтобы все 11 лет школьной жизни у вас было желание пойти в школу», — сказал глава региона.

В 2023/2024 учебном году в Лицее № 113 будут обучаться 1230 учеников в 45 классах. Проектная мощность образовательного учреждения сегодня 614 человек. Для решения вопроса обеспечения жителей микрорайона «Лада» дополнительными местами в общеобразовательных организациях по поручению Губернатора мэрия Новосибирска выполняет проектирование строительства отдельно стоящего здания на территории лицея на 650 мест. Прохождение госэкспертизы запланировано на октябрь-ноябрь 2023 года.

За счёт реализации нацпроектов «Образование», «Демография», «Жильё и городская среда», а также госпрограммы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области» с 2018 по 2022 год введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью 17 880 мест, из них 11 школ на 9 592 места — в Новосибирске.

Кроме этого, как мы сообщали ранее, к началу нового учебного года городские власти смогли создать более 6000 дополнительных школьных мест за счет перепрофилирования других учреждений под нужды среднего образования.