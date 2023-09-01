В Железнодорожном суде Новосибирска началось рассмотрение дела о коррупции при закупках на механическом заводе «Искра». Ранее один из его высокопоставленных сотрудников уже был осужден за участие в преступной схеме. Первое заседание по делу прошло 31 августа.

Согласно информации на сайте суда, заседание было перенесено на 18 сентября этого года по причине неявки стороны защиты. Обвиняемыми по уголовному делу проходят Константин Еремин — предприниматель из Москвы, поставлявший свою продукцию на завод и заместитель директора «Искры» Олег Миргородский. По данным следствия, Еремин платил Миргородскому и бывшему начальнику отдела снабжения завода Александру Мельникову за то, чтобы его фирмы оставались приоритетными поставщиками материалов для предприятия. Следствие считает, что коммерсант передал представителям руководства завода порядка 8 миллионов рублей.

Константину Еремину инкриминируют мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческий подкуп (ч. 3 ст. 204 УК РФ) и дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Олег Миргородский обвиняется в получении коммерческого подкупа (ч. 7 ст. 204 УК РФ).

Александр Мельников ранее пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину. Его приговорили к 6,5 годам условно и штрафу в 2 миллиона рублей. Кроме этого, с него взыскали 6,7 млн рублей в доход государства в счет конфискации денег, полученных незаконных путем.

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