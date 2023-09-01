Территориальные управления Росприроднадзора подали иски в Арбитражный суд Красноярского края к двум компаниям, чья деятельность нанесла вред окружающей среде. Информация об исковых требованиях опубликована на сайте суда.

Енисейское межрегиональное управление ведомства предъявило претензии к ООО «Оазис». Росприроднадзор требует взыскать с компании свыше 11 миллионов рублей за несанкционированную свалку строительных отходов вблизи красноярского ЖК «Образцово», приведшую к порче почвы. Предварительное заседание по делу назначено на 24 октября.

Второй иск подан от имени Южно-Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к ООО «Артель старателей «Горная». Ведомство считает, что деятельность золотодобытчиков привела к загрязнению реки Федоровка на территории Междуреченского городского округа Кузбасса. По данным Росприроднадзора, старатели спустили промывочные воды в руслоотводный канал Федоровки, в результате чего в реку попали загрязняющие вещества и вода стала мутной. Размер ущерба водному объекту ведомство оценило в 3,3 миллиона рублей.

По информации Rusprofile, ООО «Артель старателей «Горная» зарегистрирована в Красноярске в 2020 году. Основным видом деятельности организации является добыча руд и песков драгоценных металлов. ООО «Оазис» основано в 2007 году. По данным Rusprofile, эта красноярская компания занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества.

Ранее в августе мы сообщали, что Росприроднадзор подал судебный иск к администрации Красноярска за загрязнение реки из-за неисправного канализационного коллектора.