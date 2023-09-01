Вечером 31 августа появились сообщения о том, что в одном из заведений общепита в Искитиме произошло ЧП — на посетителей обрушился потолок. Пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области и прокуратуры Новосибирской области сообщили, что ведомства проводят проверку на месте происшествия.

В сообщении следственного ведомства сказано, что следователи и криминалисты регионального СК проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме этого, о проверке случившегося сообщила и прокуратура. Вскоре после происшествия на место ЧП выехал и.о. Искитимского межрайонного прокурора для координации действий правоохранителей. Надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства при эксплуатации и содержании здания.

Вечером 31 августа 2023 года произошло частичное обрушение элементов потолка в одном из кафе Искитима. На посетителей заведения упали потолочные перекрытия. По предварительным данным, есть пострадавшие — региональное ГУ МЧС сообщило, что помощь понадобилась двум людям, остальные гости эвакуировались из заведения самостоятельно.

Ранее мы сообщали, что прокуратура обжаловала замену меры пресечения томскому экс-замгубернатора.