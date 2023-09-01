В Новосибирске изменилась схема движения на выезде из ЖК «Панорама»

Мэрия города Новосибирска пересмотрела решение о нашумевшем изменении схемы движения на выезде из ЖК «Панорама»: схема, действовавшая до 11 августа, возвращена до получения результатов дополнительного моделирования транспортных потоков, которое подготовят в течение трех месяцев. Об этом сообщили в пресс-центр муниципалитета.

Напомним, что 11 августа жителям ЖК «Панорама» (застройщик — Брусника) был заблокирован быстрый въезд и выезд на территорию микрорайона: на участке демонтировали стрелку светофора и установили бетонные блоки, вследствие чего им нужно делать огромный круг. На следующей день недовольные жители в знак протеста заблокировали проезд к новому ЛДС.

13 августа бетонные блоки начали демонтировать, а сложившейся ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, поручивший руководителю Следственного управления СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки.

Решение о временном возвращении поворота было принято по итогам встречи специалистов департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, депутатов областного Заксобрания, горсовета и представителей жилых комплексов.

«Повторное моделирование транспортных потоков позволит актуализировать результаты предыдущего исследования, уточнить прогноз развития транспортного спроса и предложения на пять лет с учетом уже существующих и планируемых к строительству объектов жилой и деловой застройки в Ленинском и Кировском районах. Кроме того, будет дана оценка степени влияния реализованной в 2021 году схемы организации дорожного движения на транспортный спрос жителей левобережья. По итогам моделирования будет составлена схема организации дорожного движения на ул. Немировича-Данченко в районе примыкающего к ней выезда из ЖК «Панорама»», — говорится в сообщении пресс-центра городской мэрии.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске изменится схема движения около нового ЛДС.