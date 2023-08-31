Суд удовлетворил требование прокуратуры о снижении тарифа на электроэнергию для жителей Турочакского района Алтайского края. Выяснилось, что тариф был установлен с нарушениями из-за включения в него неподтвержденных расходов местной энергокомпании. Информацией об этом поделилась пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что прокуратура Республики Алтай дала оценку законности и обоснованности приказа республиканского Комитета по тарифам, устанавливающего тариф на электрическую энергию, поставляемую покупателям на территории сел Бийка, Чуйка, Курмач-Байгол, Суронаш, Яйлю Турочакского района Республики Алтай на 2023 год.

Надзорное ведомство установило, что приказ приняли с нарушениями законодательства в области тарифного регулирования. В необходимую валовую выручку ООО «Солнечная энергия» были включены неподтвержденные расходы, что привело к необоснованному завышению тарифа.

Республиканская прокуратура обжаловала принятие приказа о тарифах в нынешнем виде, суд полностью удовлетворил претензию надзорного ведомства и обязал Комитет по тарифам в течение месяца со дня вступления в силу судебного акта принять новый приказ о тарифах, исключив допущенные ранее нарушения.

Ранее мы сообщали, что антимонопольная служба не сочла аффилированными электросетевую и сбытовую компании Красноярского края, учрежденные одними и теми же людьми и показывающие рекордную прибыль.