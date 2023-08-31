Бывший заместитель губернатора Томской области Евгений Паршуто снова взят под стражу. Экс-чиновника, обвиняемого в превышении полномочий, отпустили под домашний арест в начале августа, но прокуратура успешно обжаловала назначение более мягкой меры пресечения. Информация об этом опубликована в ТГ-канале прокуратуры Томской области.

Ленинский районный суд Томска в начале августа изменил меру пресечения двум фигурантам уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Экс-замгубернатора по строительству и инфраструктуре содержание в СИЗО заменили на домашний арест, а бывшему главе Томского района Томской области — на подписку о невыезде. Гособвинитель счел, что оснований для такого смягчения нет и обжаловал судебное решение. Томский областной суд удовлетворил апелляцию и постановил вернуть обвиняемых под стражу.

Евгения Паршуто обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 285 УК РФ (организация и руководство злоупотреблением должностными полномочиями). Он, по версии следствия, при строительстве школы в с. Корнилово проигнорировал выявленные контролирующей организацией недочеты в конструкции здания, а после, с использованием служебного положения, способствовал расторжению контракта с проверяющей организацией и принятию построенной с нарушениями школы в том виде, в котором она была. Выплаченную тогда застройщику сумму в 14 миллионов рублей следователи оценили как материальный ущерб муниципальному образованию.

Паршуто уволился из областной администрации в мае 2022 года. Тогда же правительство региона покинул ещё один бывший вице-губернатор Юрий Гурдин, ныне проходящий по уголовным делам об организации растраты и использовании подложных документов. Уход чиновников последовал за отставкой экс-главы Томской области Сергея Жвачкина.