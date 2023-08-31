На что годится новый школьный учебник по истории России?

В «Континенте Сибирь» неоднократно комментировалось качество обоснования текущих событий, которое выдает идеологическая машина российского официоза. Зачастую оно вызывает множество нареканий у вполне лояльных участников экспертного сообщества (последний пример). Изучим стилистику и содержание очередного выданного на гора продукта.

С 1 сентября историю в школах начнут преподавать по новому комплекту учебников. Его авторы: помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Из линейки больше всего внимания привлек учебник по «Истории России» с 1945 года для 11-х классов с разделом про специальную военную операцию.

Как составители рассказывают о СВО и других событиях, произошедших в России при Путине?

Новый единый учебник по истории станет одним из кирпичиков системы «суверенного образования». Поэтому, по словам Анатолия Торкунова, в нем «даны оценки, которые сегодня государство дает событиям последнего времени». Как в учебнике описывают политическое развитие России с 2000 года и сопряженные с ним вызовы?

Ключевые тезисы разделов об истории России с 2000 по 2022 гг.:

Расширение полномочий федерального Центра повысило эффективность управления и «отстранило от принятия решений олигархические группировки»;

Урегулирован кризис в Чечне. При этом авторы напоминают, что среди террористов было «немало» украинских националистов;

Закрепление нового гимна и герба «символизируют преемственность и непрерывную тысячелетнюю историю» страны;

В 2008 году Россия успешно «принудила» Грузию, «первую антироссийскую торпеду», к миру;

Основа реформ первых двух сроков Владимира Путина и президентства Дмитрия Медведева — «сохранение стабильности в стране»;

После присоединения Крыма в обществе преобладает «патриотическое восприятие прошлого и настоящего»;

Разочаровавшись в возможности «равноправного диалога с Западом», Россия берет курс на сотрудничество со странами БРИКС;

США и НАТО стремятся к «созданию хаоса и нестабильности» внутри России и у ее границ, пытаются организовать в странах СНГ «цветные революции»;

На роль «главного тарана» против России подготовили Украину.

Особенности изложения

Для воспитания у школьников «гражданской идентичности и патриотизма» и запоминания всех этих тезисов авторы используют разные приемы.

Один из них — постоянное присутствие враждебного «Другого». В разделах учебника, посвященных 2000 – 2022 гг., роль такого вечного антагониста играет «коллективный Запад». Текст испещрен его упоминаниями в разных, преимущественно негативных, контекстах: «США» встречаются пятьдесят восемь раз, «НАТО» тридцать, а «Запад» — пятьдесят четыре раза. А в общем содержании количество ссылок на «США» приближается к тремстам.

Менее заметный прием — содержание рубрики «Портрет на фоне эпохи». В краткой биографической справке авторы рассказывают о жизни известных ученых и лидеров страны. В основном такие описания безэмоциональны, но встречаются тенденциозные уточнения. Например, в тексте про Бориса Ельцина факты разбавляются комментарием, что он «для поддержания имиджа ездил на работу на троллейбусе». При этом среди всех сводок только в описание Владимира Путина составители добавили цитату. В ней действующий президент сообщает, что долгое время жил как «рядовой нормальный человек».

Еще один прием — умолчание. В учебнике вы не встретите даже негативного упоминания массовых протестных акций 2011-2012 гг. и каких-либо иных подробности смены власти в 2012 году. Авторы лишь замечают в конце параграфа про Дмитрия Медведева, что 4 марта 2012 года президентом избрали Владимира Путина. Решение действующего главы государства не выставлять свою кандидатуру после первого президентского срока – довольно редкий случай в мировой политической практике. Казалось бы, такое решение Дмитрия Медведева требует хотя бы короткого объяснения. Но оно отсутствует – предоставляя школьникам самим додумывать на этот счет. Ни слова нет в учебнике и о митингах 2020-2021 гг. — даже в качестве происков внутренних врагов. В главе об истории РФ слово «митинг» встречается только на подписях фотографий шествий по случаю присоединения Крыма. Вычеркнули из повествования и досадный допинговый скандал после Олимпиады в Сочи.

Изменение шрифта помогает авторам выделить в тексте мысль или яркую цитату. В учебнике внимание читателя приковывают к рассуждениям Владимира Путина о невозможности однополярного мира, к культовой фразе Сергея Бодрова «у кого правда, тот и сильней» и, конечно, к ключевым определениям. Например, к понятию «украинский неонацизм» и его трактовке. Правда, выделение слова «немыслимое» при описании блокировки российских активов на Западе своей эмоциональностью скорее путает читателя, чем фокусирует его внимание. Или, возможно, это отсылка к плану «Немыслимое» 1945 года в другом фрагменте главы. Спорным такой прием делает не только излишняя эмоциональность — не каждый школьник поймет, почему произошло «снова» нечто «немыслимое».

На презентации новых учебников Владимир Мединский отметил, что в них «значительно меньше чисел, дат, статистики и больше рассказов о людях и событиях». Поэтому читать их будет легче. Но отрывистые и эмоциональные предложения не только упрощают повествование. Слова «укронацисты» и «антироссийская истерия» роднят учебник с политическими ток-шоу. Как итог, учитель скорее дублирует «то, что говорят по телевизору», чем преподаёт историю. Всё-таки исторический взгляд на события и текущие политические комментарии не совсем одно и то же.

А чтобы ученик точно все «правильно» понял, ему предлагают вопросы, уже в формулировке содержащие явный намек на ответ. Например, авторы просят «доказать, что политическая система России в 2012 – 2022 гг. отличалась «преемственностью и стабильностью». В других местах нужно привести примеры «фальсификации истории» странами Запада и обозначить, «почему именно Украина играет ключевую роль в идеологическом противостоянии России и Запада». Такие вопросы-аксимомы схематизируют картину мира школьника, делают ее черно-белой.

Заключение

В конце главы о истории Российской Федерации авторы пишут, что «мы живем в сложное, переломное время». Поэтому «разброс мнений в обществе» естественен. И наставляют школьников: «жизнь всегда сложнее, чем любые идеологические или журнально-газетные штампы». Но эмоциональные упоминания «враждебных сил», умолчания и вопросы, ориентирующие на единственно правильный ответ, лишают учебник того самого «разброса мнений».

Не существует учебников, полностью свободных от идеологии. Особенно уязвима для политического влияния история — наука, связанная не только с фактами, но и с их интерпретациями. Тем ценнее, если учебник не порождает новые штампы, а вовлекает в обсуждение страниц прошлого и развивает самостоятельное мышление, а впрочем, мышление никаким другим и не бывает. Крайней формой повествования, сплетенного из необсуждаемых оценочных суждений, выданных за объективную истину и приписанных государству, станет реинкарнация сталинского «Краткого курса».