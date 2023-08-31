Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нарушении природоохранного законодательства в городе Новосибирске. Речь идет о сбросе отходов в озеро Жемчужина Сибири.

«В СМИ сообщается о нарушении природоохранного законодательства в городе Новосибирске. Строительная компания, осуществляющая возведение многоквартирных домов в микрорайоне Стрижи, осуществляет сброс отходов в озеро Жемчужина Сибири. Отмечается, что эти действия привели к смене цвета воды и массовой гибели рыбы», — говорится в сообщении Следственного управления СК России по Новосибирской области.

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального ведомства Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад предварительных и окончательных результатах его расследования.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что по поручению Бастрыкина будет возбуждено уголовное дело о размещении мусорного полигона под Новосибирском.