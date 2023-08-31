В Омской области не разрешилась ситуация с проблемными школами в Черлакском и Горьковском районах, которые по обещаниям регионального минстроя, планировалось ввести в эксплуатацию до 1 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко.

«Завтра начинается учебный год, и занятия в этих школах не начнутся. Ситуация из ряда вон! Объявил выговор министру строительства Александру Рашко и вместе с этим работа строительного блока признана неудовлетворительной», — говорится в сообщении.

Напомним, что 28 февраля 2023 года резкой критике со стороны секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и министра просвещения РФ Сергея Кравцова по поводу строительства школ подвергся Александр Бурков, который на тот момент занимал пост губернатора Омской области. «Куда ни копни, везде жидко. И одни сказки и рассказы про выпадающие доходы областного бюджета. Выпадающие доходы – у всех, а голова на плечах – к сожалению, не у каждого.Если бы это был единичный случай, то я бы понял. Но в Омской области это система, которая касается не только школ и не только социальной догазификации», — отмечал Андрей Турчак. 29 марта 2023 года Александр Бурков ушел в отставку.

В свою очередь Виталий Хоценко в своем сообщении добавил, что завтра, 1 сентября, вместе с министрами строительства и образования направится в Черлак, где чиновники будут объяснять родителям, почему их дети не идут в новую школу в День знаний, и проинформируют о дате начала занятий.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Омской области Виталием Хоценко социально-экономическую ситуацию в регионе.