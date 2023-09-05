В центре Новосибирска может появиться новый гастрохолл

На первом этаже БЦ «Ситицентр», где ранее располагался лекторий-бар «Поток», может открыться гастрохолл, который будет включать в себя порядка 10 заведений общепита.

В настоящее время прорабатывается проект, согласно которому на месте закрывшегося в пандемию лекторий-бара «Поток» может открыться гастрохолл под названием «Гастротрамвай 13».

Предполагается, что гастрохолл сможет привлечь молодые семьи, активных жителей города, гуляющих по центру Новосибирска, гостей мегаполиса, ценителей качественной кухни и яркой атмосферы.

Пока проект находится в разработке, и официального релиза по нему ещё нет. «Работа кипит, прорабатывается несколько вариантов. Какой из них будет выбран, пока не известно, но самая интересная из всех концепций ─ «Гастротрамвай 13»», ─ рассказал «Континенту Сибирь» дизайнер проекта Евгений Папшев.

Согласно этой концепции, интерьер гастрохолла, оформленный с помощью граффити, превратит помещение в арт-пространство. Граффити на стенах и колоннах “Гастротрамвая 13” будут посвящены любимым городским объектам Новосибирска. Сейчас проект как раз находится в стадии проработки дизайна интерьера.

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При этом, в планах создателей гастрохолла нет задачи сделать музей, посвященный трамваю №13, тем более, что соответствующий памятник уже располагается в сквере неподалёку. По словам Евгения Папшева, напротив, есть желание вдохнуть в любимую легенду новую жизнь — предполагается, что «Гастротрамвай 13» будет о настоящем и о будущем.

Что касается гастрономической составляющей, то этот вопрос еще находится в стадии проработки. Всего на площадке может быть размещено порядка 10 концепций. «Качество кухни организаторам проекта хотелось бы подтянуть к уровню произведения искусства. Это единственное условие, по которому формируется пул корнеров. Разные корнеры не должны пересекаться, чтобы друг другу не мешать. И если общий уровень кухни будет высокий, то за счет разнообразия гастрохолл на прогулочном маршруте в центре города станет местом притяжения», — поясняет Евгений Папшев.

По его словам, организаторы проекта уверены в успехе, если получится собрать под крышей «Гастротрамвая 13» арендаторов-единомышленников. На вопрос о сроках открытия гастрохолла, он отвечает, что оно состоится, «как только соберутся единомышленники».

Напомним, что лекторий-бар «Поток» был открыт в конце 2018 года основателями ГК «Септима» и просуществовал до марта 2020 года. Идеологом проекта являлся новосибирский маркетолог Дмитрий Мишин, а дизайном проекта занимался Евгений Папшев. Концепция площадки со сценой и трибуной, рассчитанной на 300 мест, подразумевала возможность проведения на ней различных мероприятий (лекций, семинаров, мастер-классов, хакатонов, кинопросмотров, театральных постановок).

Осенью 2020 года в БЦ «Ситицентр» также открылся бармолл BlaBlaBar площадью 2959 кв. м. Под одной крышей разместились около 20 баров различных концепций.