В последнее время много говорится о возможностях применения систем искусственного интеллекта (ИИ). Сейчас много кто экспериментирует с ИИ, но мы в своем агентстве применяем его на регулярной основе, чтобы сэкономить время и деньги. Своим реальным практическим опытом я хотел бы поделиться в авторской колонке.

По роду своей деятельности в последнее время я часто пользуюсь популярными системами искусственного интеллекта (ИИ). Благодаря им мы закрываем такие позиции, как подбор ключевых слов для контекстной рекламы, генерации заголовков, текстов рекламных объявлений. Генерируем картинки для сайтов клиентов, социальных сетей и рекламных креативов. Раньше приходилось нанимать копирайтеров для написания текстов на сайт и постов в соцсети. Причем это были совершенно разные люди, потому что есть специфика у текстов для поискового продвижения, текстов для постов и рекламных объявлений. Отдельной головной болью являлись картинки для рекламных креативов ─ за малейшее изменение нужно было платить. Благодаря ИИ на сегодня мы уже не пользуемся услугами сторонних исполнителей. Безусловно, все потребности ИИ не закрывает ─ тексты нужно дописывать, «очеловечивать», но это незначительные затраты. За последние шесть месяцев ИИ нам сэкономил около 295 000 руб.

В своей колонке я расскажу, какие именно задачи мы решали с помощью ИИ на примере ChatGPT (OpenAI) и YaGPT («Яндекс»). Существует мнение, что популярный сервис ChatGPT платный, и использование на территории России невозможно. Однако VPN и сервисы аренды зарубежных сим-карт решают эту проблему. Достаточно на час взять в аренду зарубежный номер, благо в интернете подобных сервисов достаточно, при регистрации подтвердить через СМС — и бесплатная версия ChatGPT 3.5 в вашем распоряжении.

Итак, давайте рассмотрим, какие конкретные методы и примеры применения ИИ можно использовать при решении маркетинговых задач.

Контекстная реклама

Подбор ключевых слов

Использование ИИ позволяет определять наиболее эффективные ключевые слова для рекламной кампании. Пример запроса для ИИ и варианты ответа разных систем.

«Подобрать узкие ключевые запросы для контекстной рекламы в поиске «Яндекса» для привлечения клиентов компаний по строительству домов из СИП панелей»

ChatGPT (OpenAI) YaGPT («Яндекс»)

Видно, что системы выдают похожие, но разные варианты видения этой задачи. В данном случае не стоит слепо доверять ИИ и нужно обязательно проверять на частоту запросов в конкретном регионе с помощью сервиса WordStat, но как получение направления действий по подбору ключевых слов этот способ заслуживает внимания.

Как продолжение настройки контекстной рекламы можно запросить варианты заголовков для объявлений. Пример запроса:

«Создай три варианта заголовков не более 56 знаков и текст объявления не более 81 знака. Объявления должны призывать перейти на сайт и рассказать о преимуществах технологии СИП панелей, такие как энергоэффективность, скорость стройки, удачное соотношение цены и качества. По одному преимуществу в одном объявлении, содержащем заголовок и текст»

ChatGPT (OpenAI) YaGPT («Яндекс»)

Видим, что «Яндекс» из-за своей «молодости» решил эту задачу более простым способом. Но в любом случае как вариант для тестирования гипотезы однозначно следует использовать.

Обратите внимание, что запросы к ИИ (промпты) должны быть подробными, чтобы получить именно то, что вы ожидаете.

Социальные сети

Когда вам нужны идеи и сценарии для коротких видео, то ИИ может помочь в решении этой задачи.

Запрос: «Напиши сценарий из 3 сцен короткого и простого видео на тему продвижения эксперта по лидогенерации для компаний по каркасному домостроению»

ChatGPT (OpenAI) YaGPT («Яндекс»)

Как говорится, выводы делайте сами. Я считаю, что нужно пользоваться разными системами ИИ, брать за основу результат их работы, добавлять человечности и эмоций, в итоге вы получите отличный вариант.

Для социальных сетей необходимо было написать пост.

Запрос к ChatGPT: «Написать развлекательный пост до 1000 знаков с упоминанием меня как специалиста по привлечению заявок из интернета для компаний частного домостроения с хэштэгами и смайликами».

Мне результат не очень понравился, не хватает души и человечности, я немного его изменил под себя, добавил своих словечек и немного изменил подачу. Как идея для вдохновения, отправная точка для написания текста результаты системы ИИ заслуживают доверия.

Теперь к самому интересному и развлекательному ─ это картинки. В один из многочисленных ботов в Telegram я загрузил исходник фото. Вот удачные и не очень, на мой взгляд, варианты, которые выдал ИИ.

Результат получился забавный, но некоторые картинки я использую в качестве аватарок для социальных сетей.

В бесплатном приложении «Яндекс Шедеврум» по генерации картинок я сформировал запрос «Повара на домашней кухне руками готовят блины, фотографическое качество».

Я заметил, что реалистичные картинки с изображением человеческих рук пока не очень хорошо получаются, но уверен, что «Яндекс» исправит эту ошибку.

Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью маркетинговой практики, обогащая ее инновационными методами и инструментами. От оптимизации контекстной рекламы до создания привлекательного контента и уникальных сценариев, ИИ позволяет маркетологам эффективно взаимодействовать с аудиторией и достигать выдающихся результатов в динамичной сфере цифрового маркетинга.

P. S. Абзац выше был сформирован с помощью ИИ.

От себя добавлю, что искусственный интеллект становится частью нашей жизни, его стоит использовать только как идеи, шаблон и источник вдохновения, добавляя человеческих эмоций.