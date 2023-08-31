Сибирское управление Ростехнадзора за неделю составило 5 протоколов о временном запрете деятельности на объектах угольной промышленности Кузбасса из-за выявленных там нарушений. Информацию об этом в своем ТГ-канале разместил официальный представитель ведомства Андрей Виль.

В списке предприятий, чья деятельность была приостановлена, 2 объекта принадлежат АО «СУЭК-Кузбасс». На шахте «Полысаевская» была превышена концентрация метана у дегазационной скважины и зафиксировано невыполнение в полном объеме работ по изоляции горной выработки, предусмотренной технической документацией. Решением суда все работы, кроме обеспечения жизнедеятельности, на шахте приостановлены на 30 дней. Второй объект «СУЭК» в списке — одна из лав на шахте им. 7 Ноября — Новая. Там было допущено травмирование работника из-за несоблюдения правил промышленной безопасности, а также выявлено нарушение взрывобезопасности электрооборудования. В настоящий момент выемка угля из лавы № 26-8 упомянутой шахты приостановлена.

Еще 2 протокола о приостановке выписаны на объектах АО «Угольная компания «Северный Кузбасс». На шахте «Березовская» было предписано приостановить проведение вентиляционного штрека за эксплуатацию проходческого комбайна с неисправной системой взрывозащитного орошения, а также неосуществление прогноза удароопасности при проведении горной выработки в особо сложных условиях. Сообщается, что решением суда от 30 августа работы на «Березовской» разрешили возобновить досрочно. На шахте «Первомайская» же суд приостановил работы на 90 дней за эксплуатацию ТУ с нарушением требований промышленной безопасности.

Последним объектом с выявленными нарушениями в списке стал конвейерный штрек № 38-11 АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское». Специалисты Ростехнадзора обнаружили там нарушение проветривания и несоблюдение технической документации в части обеспыливания горной выработки, а также отсутствие системы аварийного оповещения и аппаратуры контроля рудничной атмосферы в горной выработке. Решение суда — приостановка работы на 7 суток.

Ранее мы сообщали о том, что бывший кузбасский депутат получил срок за посредничество во взятке.