В Барнауле завели дело на бизнесмена за мошенничество со средствами ЛДС «Динамо»

В Алтайском крае расследуется уголовное дело в отношении 43-летнего предпринимателя города Барнаула. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

«По данным следствия, в августе 2023 года в городе Барнауле предприниматель, введя в заблуждение сотрудников ООО «Ледовый дворец спорта «Динамо», получил денежные средства в сумме 400 тысяч рублей, которые якобы предназначались для передачи взятки за обеспечение принятия сотрудниками Водоканала решения о заключении мирового соглашения об уменьшении платы за самовольное потребление Обществом водоснабжения, что не соответствовало действительности», — говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками краевого Управления ФСБ России, в настоящий момент проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы для предъявления фигуранту обвинения.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что директора и врачей томского медучреждения обвиняют в мошенничестве.