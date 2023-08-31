Директора и врачей томского медучреждения обвиняют в мошенничестве

В Томской области расследуется уголовное дело в отношении директора ООО «Сантэ», имеющего лицензию на оказание медицинских услуг, который вступил в преступный сговор с сотрудниками данного медучреждения о хищении бюджетных денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, врач-онколог медицинской организации подготовил счета на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, при этом включив в документы сведения о случаях, где она фактически не оказывалась ввиду отсутствия соответствующих лекарственных препаратов.

Главный врач учреждения, будучи осведомленным в отсутствии препаратов, сокрыл факты нарушений, допущенных врачом-онкологом, и передавал заведомо недостоверные документы директору ООО «Сантэ», который, утвердил их и направил в страховые медицинские организации Томской области.

Обвиняемые осознавали, что на балансе организации отсутствовали медицинские препараты для оказания квалифицированной помощи пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями. В результате действий обвиняемых бюджету Томской области причинен ущерб в размере более 26 млн рублей.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), виновными они себя не признали. Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия будет дана оценка действиям обвиняемых по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным Rusprofile ООО «Сантэ» зарегистрировано 25 января 2005 года в городе Томске. Руководителем и единственным учредителем организации является директор Екатерина Фельзингер. Выручка компании за 2022 год — 313 млн рублей, чистая прибыль в указанный период уменьшилась на 178% — 35 млн рублей. Организация ООО «Сантэ» являлась поставщиком в 43 государственных контрактах на сумму 52 271 752 руб.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что искитимские чиновник и бизнесмен осуждены за хищение 4 млн рублей.