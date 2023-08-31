В Новосибирске ввели в эксплуатацию долгострой на улице Волховской

В Новосибирске ввели в эксплуатацию один из крупнейших долгостроев Ленинского района – дом № 1 по адресу: ул. Волховская, 37. Теперь долгожданные квартиры получат более 290 семей, сообщают в пресс-центре правительства региона.

«По поручению губернатора Новосибирской области в регионе применяются все возможные инструменты для достройки проблемных объектов. Так, для завершения строительства дома по ул. Волховской были направлены средства от реализации двух масштабных инвестиционных проектов — 104 млн рублей, а также предоставлены субсидии на благоустройство прилегающей территории и техприсоединение к инженерным сетям — порядка 35 млн рублей. Благодаря такой поддержке, взаимодействию с областной прокуратурой, а также активной позиции руководства ЖСК и самих дольщиков удалось наконец-то поставить точку в истории с этим долгостроем. Новоселье отметят 293 семьи», — рассказал заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов.

История долгостроя по адресу: ул. Волховская, 37 началась в 2014 году, когда было выдано разрешение на строительство. Застройщик — ООО Виакон «Проект Радуга» — не справился со своими обязательствами и был признан банкротом. Спустя почти десять лет, при поддержке правительства Новосибирской области, дом достроен.

Дмитрий Богомолов также напомнил, что дом по ул. Волховской — это уже четвертый долгострой, который получил разрешение на ввод в эксплуатацию с начала 2023 года. В марте первым был введен один из крупнейших долгостроев региона — дом № 12 в микрорайоне Закаменский. Затем закончилась история долгостроев по ул. Кропоткина, 130/6 и по ул. Галащука, 15. Новоселами стали более 800 дольщиков.

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