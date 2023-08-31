В Новосибирске в 2023 году значительно вырос спрос на апартаменты

Сумма реализации апартаментов в августе 2023 года составила 806 млн рублей, для сравнения, по итогам декабря 2022 года – только 318 млн рублей. При этом, стоимость квадратного метра с начала года снизилась на 5% и составила 151 тыс. рублей за квадрат.

Такие данные приводит экосистема для девелоперов One Company на основании собственных исследований, статистики Росреестра и наш.дом.рф.

Средняя стоимость апартаментов – 5,91 млн рублей, в то время как в начале 2023 года она была равна 4,08 млн рублей. Рост в 14% с начала года вместе с незначительным снижением средней стоимости квадратного метра говорит о том, что застройщики и девелоперы стали отдавать предпочтение апартам большей площади и, как правило, более высокого уровня комфорта.

По словам директора по корпоративным продажам One Company Алексея Сержанова, апартаменты набирают популярность, и Новосибирская область в этом плане полностью повторяет общероссийский тренд.

«Многие приобретают апартаменты с целью инвестиций, причем формат таких инвестиций достаточно комфортен и понятен, когда все вопросы по сдачи в аренду и обслуживанию берет на себя управляющая компания. Кто-то планирует использовать апартаменты как офис либо проживать самостоятельно, пользуясь всеми «фишками», такими, как СПА, фитнес, кафе и рестораны, обычно доступными для резидентов апарт-комплексов по нажатию кнопки лифта. Поэтому строящиеся апарт-комплексы вроде FREEDOM распроданы уже более чем наполовину при том, что будут сданы только в конце 2024 года. Динамика спроса дает все основания прогнозировать, что тенденция сохранится и в дальнейшем», — заключил Алексей Сержанов.

Ранее мы писали о том, почему рекордные объемы строительства жилья не приводят к снижению цен в Новосибирской области.