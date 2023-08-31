В Новосибирске сегодня, 31 августа, благодаря совместной инициативе выпускников и администрации Новосибирского государственного технического университета (НГТУ-НЭТИ), состоялось торжественное открытие нового общественного пространства — Сквера выпускников.

Центральной композицией мероприятия стал фронтовой бомбардировщик Су-24, который был преподнесен в качестве необычного подарка на юбилей родного ВУЗа его выпускниками. Самолет выкупили, подготовили и привезли с завода им. Чкалова к месту установки на средства объединения выпускников, а открытие объекта монументально-декоративного оформления состоялось в ноябре 2021 года.

Открытие нового сквера было приурочено к 70-летию начала учебного процесса в стенах университета. В рамках мероприятия были представлены оригинальные скамейки и места для отдыха, беседка в технологическом стиле, по задумке символизирующая страсть к открытиям и устойчивость, спортивная площадка, и, конечно, сердце сквера — бомбардировщик Су-24.

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Директор Ассоциации выпускников НГТУ-НЭТИ Владимир Пономарев рассказал «Континенту Сибирь» о том, что церемония открытия завершилась дневным фейерверком, а также на производственном собрании по окончании мероприятия был презентован фильм о жизни студенческого городка, который в скором времени будет размещен на сайте Ассоциации.

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В церемонии приняли участие мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, ректор НГТУ-НЭТИ Анатолий Батаев, директор завода им. Чкалова, выпускник НГТУ-НЭТИ Сергей Панасенко, вице-президент Ассоциации выпускников университета, председатель совета директоров ГК F1 Александр Абалаков.

Ранее мы писали о том, что новое общежитие НГТУ получило разрешение на ввод в эксплуатацию.