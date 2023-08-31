Комплексная реконструкция новосибирского Первомайского сквера, включающая в себя благоустройство прилегающих тротуаров, должна завершиться до 15 октября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-центре городской мэрии.

В августе МАУ «Горзеленхоз» получил проектную документацию по ремонту фонтана «Мишка». Сейчас проходит контрактование на обустройство внешних сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. После этого состоится аукцион на ремонт самого фонтана.

Сейчас в сквере подрядчики занимаются благоустройством дорожно-тропиночной сети. Теперь в сквере будут дорожки двух цветов: белой плиткой выложены основные транзиты, красной – вспомогательные. Кроме этого, в сквере усовершенствуют систему освещения и установят систему безопасности с камерами видеонаблюдения, которой раньше не было. Реконструкция включает и ремонт ограждения – сейчас проводится демонтаж. По словам специалистов МАУ «Горзеленхоз», чугунное литье ограждения останется, а недостающие секции восстановят. Все работы, требующие определенных температур, подрядчики должны завершить до 15 октября.

«Первомайский сквер – самый сложный объект этого года: была сложная процедура контрактования, необходимо было синхронизировать подрядчиков. Не с первого раза состоялся аукцион, его пришлось переторговывать. Последующие этапы требуют синхронизации подрядчиков между собой и сроков выполнения отдельных этапов работ. Но на сегодня работы идут без отставания», – отметила начальник МАУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

После благоустройства дорожно-тропиночной сети учреждение займется озеленением: специалисты восстановят газоны, высадят многолетние цветы и растения, новые деревья.

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