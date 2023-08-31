Искитимские чиновник и бизнесмен осуждены за хищение 4 млн рублей

Искитимский районный суд вынес приговор в отношении А. Емельяненко и В. Пащенко, обвиняемых в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.



«Приговором суда установлено, что А. Емельяненко, являясь должностным лицом администрации р.п. Линево и В. Пащенко, являясь директором ООО, совершили хищение денежных средств, принадлежащих МО р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области путем заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства на общую сумму 4 396 462 руб», — говорится в сообщении.

Фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, каждому из них назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком 4 года. С осужденных солидарно в пользу МО р.п. Линево в возмещение причиненного материального ущерба взыскано 1 873 745 рублей.

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