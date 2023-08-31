Рослесхоз согласовал выделение лесных участков в Красноярском крае под заготовку для нового деревообрабатывающего комплекса. Планируется, что новое производство будет поставлять порядка 1,7 млн кубометров продукции в год. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Рослесхоза.

Комплекс предприятий, на котором будут производить фанеру, LVL-брус и пеллеты, планируется запустить в 2027 году. Открытие нового производства такого типа поможет увеличить уровень выпуска древесной продукции, предназначенной для домостроения и отопления — котельных, частных домов, социальных объектов.

Сообщается, что новое деревообрабатывающее производство построит ООО «Эковуд». Инвестиции в проект, по данным «Ъ», запланированы на уровне 18,7 млрд рублей.

Кроме этого, комиссия Рослесхоза согласовала еще три заявки на модернизацию существующих деревоперерабатывающих производств в Иркутской и Тверской областях, а также в Хабаровском крае в рамках инвестпроектов.

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