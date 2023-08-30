По данным ТГ-канала «ВЧК-ОГПУ», управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю в ответ на запрос депутата регионального Заксобрания Дениса Терехова заявило, что энергоснабжающая и сбытовая компании региона, учредителями которых являются одни и те же лица, не являются аффилированными.



Депутат красноярского Заксобрания Денис Терехов направил в региональное УФАС обращение, в котором попросил проверить состав контролирующих лиц ООО «РСК-сети» и ООО «РСК Сбыт» и дать оценку их взаимодействию. Согласно официальному ответу антимонопольного ведомства, выдержку из которого приводит «ВЧК-ОГПУ», в ходе рассмотрения обращения «Красноярским УФАС России установлено, что учредителями ООО «РСК Сбыт» являются Славкин Г.А. (50%) и Барчуков А.В. (50%), директором — Барчуков А.В. Учредителями ООО «РСК Сети» являются Славкин Г.А. (50%), Морозов М.А. (10%) и Барчуков А.В. (40%), а директором — Морозов М.А.» Эти данные совпадают с актуальной информацией сервиса Rusprofile по указанным юрлицам. При этом, аффилированными указанные компании антимонопольным ведомством признаны не были.

Напомним, что энергокомпания «РСК-сети» привлекла внимание депутатов Заксобрания Красноярского края тем, что ее чистая прибыль по итогам 2021-2022 годов составляла порядка 30% от выручки (по данным сервиса Rusprofile). Для рынка электросетевых организаций такой уровень прибыли, по оценкам экспертов, можно назвать аномально высоким — к примеру, прибыль более крупного участника рынка — компании «Россети Сибирь», оценивается в размере порядка 2%. На фоне 42-процентного роста цен на электричество для промышленных потребителей региона за последние 2 года подобная маржинальность у отдельно взятой энергокомпании вызвала вопросы. Динамику повышения цены на электроэнергию в крае называли «беспрецедентной».

Прозвучало предположение, что причиной столь высокой прибыльности бизнеса может быть то, что компания якобы могла утаивать часть своих доходов от тарифного органа (министерства тарифной политики Красноярского края), а для маскировки этой схемы использовать сбытовую компанию «РСК-сбыт». В учредителях обоих компаний, по данным Rusprofile, значатся одни и те же люди.

Согласно полученному от антимонопольного ведомства ответу, на который ссылается ТГ-канал «ВЧК-ОГПУ», ничего подозрительного в 30%-ой норме прибыли на фоне резкого повышения тарифа для потребителей и сотрудничестве электросетевой и сбытовой компаний, учрежденных одними и теми же людьми, нет. ТГ-канал «ВЧК-ОГПУ» также упоминает, что ранее возглавлявший Управление контроля электроэнергетики ФАС России Виталий Королев, начинавший свою карьеру в красноярских энергетических компаниях, был снят с должности главы упомянутого управления летом этого года, после того как скандал с неоправданным ростом энерготарифов стал публичным.